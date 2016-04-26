Поліцейський, звільнений через символіку бойовиків "ДНР" в автомобілі, двічі був в АТО — речник Нацполіції

Про це в ефірі Громадського розповіла спікер Головного управління Нацполіції Києва Оксана Блищик.

«Колеги позитивно його характеризують. Він двічі перебував у зоні АТО разом зі своїм підрозділом, жодних претензій щодо нього не було», — сказала Блищик.

Вона також повідомила, що столична Нацполіція проводить службове розслідування цього інциденту. «Результати будуть передані до СБУ та ГПУ, які прийматимуть відповідні рішення», — сказала спікер поліції.

Читайте такожУ Слов'янську затримали колишнього міліціонера-пропагандиста терористів "ДНР" (відео)

Водночас, Блищик не змогла розказати, чому звільнений поліцейський вивісив цей шеврон-освіжувач повітря у своєму авто.

«На цей момент ми не можемо сказати, яка була конкретна мотивація. Однак, завтра ми ці матеріали піднімемо і надамо», — сказала Блищик.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління Нацполіції в Києві звільнив працівника поліції, який повісив в автомобілі освіжувач повітря з символікою одного з підрозділів бойовиків - так званої 3-ї окремої мотострілкової бригади "Беркут", яка входить до складу "ДНР".