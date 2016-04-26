У Києві відкрили інсталяцію "Під саркофагом" до роковин Чорнобильської аварії
У центрі столиці сьогодні відкрився документальний мистецький проект "Під саркофагом" до 30-х роковин Чорнобильської аварії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського інституту національної пам’яті, інсталяцію розгорнуто у підземному переході між Українським домом та Національною філармонією на Європейській площі.
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«Документальна інсталяція "Під саркофагом" - історичний та мистецький проект, що представляє наслідки використання "мирного" атому в умовах тоталітаризму», - зазначається в повідомленні.
Організатори проекту - УІНП, архів СБУ та Центр досліджень визвольного руху - обрали поєднання творчих образів, цифр та фактів. Локацією проекту обрали підземний перехід як місце, що «дозволяє відчути ефект перебування у замкненому просторі зони ураження або ширше - закритого від світу СРСР», зазначили в прес-службі.
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Історик Володимир В'ятрович впевнений, що “коріння ядерної катастрофи у Чорнобилі - у системі управління країною”.
Тож глядача закликають подивитися на катастрофу ширше, аніж лише як техногенну аварію.
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“Це була аварія цілої тоталітарної системи. Проект “Під саркофагом” показує паралелі між мутаціями живого організму внаслідок радіації та мутаціями суспільства внаслідок совка, які ми досі переживаємо”, - говорять автори виставки.
«Опинитися “Під саркофагом” можна щодня з 25 до 29 квітня», - зазначається в повідомленні.