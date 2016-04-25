Суд відправив під домашній арешт поліцейського, що на смерть збив жінку в Києві
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, який 19 квітня у Києві на смерть збив жінку.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні слідчий суддя Печерського райсуду столиці Кристина Тарасюк.
"Клопотання прокуратури задовольнити. Обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 21 червня... Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом п’яти днів", - зазначається у рішенні суду.
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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня на вулиці Олени Теліги у Києві на пішохідному переході поблизу станції метро "Дорогожичі" патрульний автомобіль збив 58-річну жінку.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і 20 квітня померла у лікарні.
Винуватцю ДТП оголошено підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил керування транспортним засобом, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.