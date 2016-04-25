Суд відправив під домашній арешт поліцейського, що на смерть збив жінку в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні слідчий суддя Печерського райсуду столиці Кристина Тарасюк.

"Клопотання прокуратури задовольнити. Обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 21 червня... Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом п’яти днів", - зазначається у рішенні суду.

Читайте такожПоліція озвучила деталі ДТП за участю патрульних, в результаті якої загинула жінка

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня на вулиці Олени Теліги у Києві на пішохідному переході поблизу станції метро "Дорогожичі" патрульний автомобіль збив 58-річну жінку.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і 20 квітня померла у лікарні.

Винуватцю ДТП оголошено підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил керування транспортним засобом, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.