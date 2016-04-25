Смертельна ДТП на Дорогожичах у Києві: прокуратура просить домашній арешт для поліцейського, який збив жінку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання сторона обвинувачення оголосила сьогодні в ході судового засідання у Печерського районному суді Києва.

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"Прошу застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту строком на 60 діб", - зазначив прокурор.

Він аргументував оголошене клопотання тим, що підозрюваний є посадовою особою і може, користуючись службовим становищем, впливати на свідків, через своїх знайомих знищити документи, речові докази, які можуть скласти інтерес для слідства.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня на вулиці Олени Теліги у Києві на пішохідному переході поблизу станції метро "Дорогожичі" патрульний автомобіль збив 58-річну жінку.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і 20 квітня померла у лікарні. Винуватцю ДТП оголошено підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил керування транспортним засобом, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.