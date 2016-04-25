Кличко обіцяє обговорити з громадськістю локації нових паркінгів у столиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на засіданні Антикорупційної ради при Київському міському голові. Його цитує прес-служба КМДА.

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«Резонансна тема останніх днів, навколо якої, я вважаю, багато різних спекуляцій – щодо нібито невідкладних «планів» будівництва паркінгу на Михайлівській площі. Хочу підкреслити: йдеться виключно про вивчення можливостей і визначення місць – зокрема і в центрі столиці – для будівництва паркінгів. Якщо ви пам’ятаєте, називалася не тільки Михайлівська площа. Я говорив і про Європейську площу, і про облаштування паркінгів біля деяких станцій метро», – зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що столична влада разом із фахівцями і експертами вивчає всі оптимальні можливості для наведення ладу з паркуванням у Києві.

«І сьогодні ми це робимо в ситуації, коли, на жаль, не маємо дієвих механізмів впливу на цей безлад на вулицях і тротуарах. Міська влада не має права штрафувати нахабних водіїв, не має права евакуйовувати кинуті де попало автівки. Парламент нам «допомагає» тим, що вже майже півтора року ігнорує ухвалення законопроекту, який би дозволив нам наводити лад», – наголосив Київський міський голова.

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Віталій Кличко підкреслив, що столична влада вивчає всі можливості для впорядкування паркування в Києві. І це не значить, що в усіх місцях, які зараз називаються, будуть побудовані паркінги. До того ж, зауважив Київський міський голова, за кожною локацією, яка буде визначена після усіх експертних висновків, відбудуться громадські обговорення.

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«І, впевнений, ті, хто політичну боротьбу переносить на зусилля міської влади втілювати зміни і робити життя в столиці комфортним, діють не в інтересах киян, не в інтересах людей», – зауважив Віталій Кличко.