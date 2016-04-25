На Русанівських садах у Києві сьогодні горів будинок, утворилась велика димова завіса (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в м.Києві, повідомлення про пожежу на 4-ій Садовій вулиці Русанівських садів надійшло рятувальникам о 12:36.

"На території двоповерхового нежитлового будинку зайнялось сміття на площі близько 30 кв. м. Вогонь перекинувся на сам будинок і розповсюдився на покрівлю. Через пластикове покриття даху утворився велика димова завіса. О 13:27 пожежу площею 200 кв. м було локалізовано. О 13:55 рятувальника вдалося ліквідувати вогонь", - зазначили в ДСНС.

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На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. Ніхто під час пожежі не постраждав.

За попередніми даними, до займання призвело "потрапляння малокалорійного джерела запалювання (ймовірно, недопалку) до груди легкозаймистого сміття", проте остаточну версію встановить слідство, додали в главку.