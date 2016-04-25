Поліція порушила ще дві справи через загибель дитини в столичному аквапарку

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Зокрема, як нагадали в поліції, відразу після загибелі дитини було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з додатковою правовою кваліфікацією – нещасний випадок.

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Станом на 25 квітня слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато ще два кримінальні провадження: за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 квітня у столичному аквапарку Dream Island потонув хлопчик. Правоохоронці встановили, що дитина перебувала з бабусею і батьком. Нещасний випадок стався у дитячому басейні, коли хлопчик на деякий час залишився без нагляду.

Поліція опитала свідків і очевидців, вилучила записи із камер відеоспостереження.

Dream Island - один із найбільших критих аквапарків у Європі площею 24 тис. кв. м. Одночасно вміщує 3,5 тис. відвідувачів. У комплексі розташовані басейни, водні гірки, атракціони, лазні, сауни, водні бари і ресторани.