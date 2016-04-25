Кличко про обмеження продажу алкоголю: Протестувальникам не вдасться викрутити руки владі

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на засіданні Антикорупційної ради при Київському міському голові, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він також виключив можливість скасування рішення про продаж алкоголю в МАФах, заявивши, що шантажем та радикальними діями протестувальникам "не вдасться викрутити руки міській владі".

"Протестувальників, які перекривають дороги та влаштовують безлади, - хочу застерегти: це не пошук компромісу, і шантажем та радикальними діями вам не вдасться викрутити руки міській владі. Кияни не хочуть розливайок по всьому місту. До того ж, криміногенна ситуація у столиці погіршилася, і 80% правопорушень вчиняють у стані алкогольного сп'яніння. Тож алкоголь в МАФах не продаватиметься", - наголосив мер Києва.

Він також наголосив, що події, які відбулися 21 квітня біля приміщення та в приміщенні Київради - неприпустимі і повинні отримати оцінку правоохоронних органів.

"Мене в четвер не було в Києві, я був у відрядженні. І те, що відбувалося під цим приміщенням, бачив вже на відео та фото. Це - ганьба. Забезпечувати порядок та наводити лад повинні правоохоронці. І вони мають з’ясувати, хто були ці люди, які брали участь в провокаціях, та дати оцінку таким діям", - зазначив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, зранку 21 квітня близько 500 осіб - представників малого бізнесу - почали пікетування будівлі Київради з вимогами, зокрема, скасувати заборону на продаж алкоголю у МАФах та припинити демонтаж тимчасових споруд, де вони ведуть бізнес.

Учасники акції вдалися до перекриття руху на вулиці Хрещатик, а також намагалися прорватися через пости охорони в приміщення Київради, де в цей час відбувалося пленарне засідання. Виникли сутички між протестувальниками та охороною будівлі.

У Київраді пізніше не виключили, що на засіданні 27 квітня розглянуть проект рішення, який дозволить підприємцям продаж алкогольних напоїв у МАФах до завершення дії отриманої ліцензії на таку діяльність.