У Києві звільнили поліцейського, який роз'їжджав з символікою бойовиків "ДНР" (відео)

Про це він написав у Facebook.

"Наказ про його звільнення я вже підписав. За даним фактом проводимо службове розслідування, висновок якого направимо в прокуратуру і СБУ", - повідомив Крищенко.

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"Для мене незрозуміла ситуація, коли людина, яка була в АТО, використовує символіку окупанта. Сьогодні мені не важливо, що думав цей чоловік, роблячи такий крок, важливо, що своїм вчинком він кинув тінь на всіх своїх братів-поліцейських, на весь гарнізон київської поліції. Одна людина одним вчинком може перекреслити місяці роботи величезного колективу. Тому, переконаний, йому не місце в поліції", - додав керівник столичної поліції.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому зображена машина київського поліцейського, в якій висів значок "Беркута" з російським прапором і георгіївською стрічкою.