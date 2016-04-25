У Києві звільнили поліцейського, який роз'їжджав з символікою бойовиків "ДНР" (відео)
Начальник Головного управління Нацполіції в Києві звільнив працівника поліції, який повісив в автомобілі освіжувач повітря з символікою одного з підрозділів бойовиків - так званої 3-ї окремої мотострілкової бригади "Беркут", яка входить до складу "ДНР".
Про це він написав у Facebook.
"Наказ про його звільнення я вже підписав. За даним фактом проводимо службове розслідування, висновок якого направимо в прокуратуру і СБУ", - повідомив Крищенко.
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"Для мене незрозуміла ситуація, коли людина, яка була в АТО, використовує символіку окупанта. Сьогодні мені не важливо, що думав цей чоловік, роблячи такий крок, важливо, що своїм вчинком він кинув тінь на всіх своїх братів-поліцейських, на весь гарнізон київської поліції. Одна людина одним вчинком може перекреслити місяці роботи величезного колективу. Тому, переконаний, йому не місце в поліції", - додав керівник столичної поліції.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому зображена машина київського поліцейського, в якій висів значок "Беркута" з російським прапором і георгіївською стрічкою.