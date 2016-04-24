У Києві з дев'ятого поверху впав політолог, який був частим гостем на телебаченні - ЗМІ

19:47, 24 квітня 2016
Київ
11123

У Солом'янському районі міста Києва з дев'ятого поверху будинку по вулиці Донця 21-А випав чоловік

політолог / Еспресо

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

Згідно з попередніми даними, чоловік вчинив самогубство

Читайте такожУ Краматорську знайдено мертвим представника міжнародної організації

За інформацією джерел, загиблий був відомим політологом і частим гостем прямих ефірів на телебаченні.

Видання Вести пише, що загиблий – політолог Андрій Дорошенко, який працював у Центрі передових правових ініціатив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter