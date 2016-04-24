У Києві з дев'ятого поверху впав політолог, який був частим гостем на телебаченні - ЗМІ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

Згідно з попередніми даними, чоловік вчинив самогубство.

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За інформацією джерел, загиблий був відомим політологом і частим гостем прямих ефірів на телебаченні.

Видання Вести пише, що загиблий – політолог Андрій Дорошенко, який працював у Центрі передових правових ініціатив.