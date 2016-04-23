У центрі Києва відкрилося Великоднє містечко (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. участь у відкритті взяли міністр культури України Євген Нищук, заступник голови КМДА Ганна Старостенко, депутати Київської міської ради та представники дипломатичних місій іноземних країн.

"Київ - це давня велична європейська столиця з унікальною історією і культурою. І міська влада має не лише берегти, а й поширювати надбання нашого міста серед киян, гостей міста, міжнародних представників. Саме тому сьогодні ми запросили багато представників дипломатичних місій - на відкритті були присутні посли 11 країн. Впевнена, що завдяки різноманітній програмі містечка, кожен зможе знайти для себе цікаві розваги та заняття - від традиційних до сучасних", - сказала Старостенко.

Під час відкриття відбувся флешмоб, у рамках якого близько 400 дітей з київських шкіл станцювали на Софійській площі поміж писанок. На цій локації кожен відвідувач може побачити "Авторську писанку" - арт-перфоманс із 374 півтораметрові писанки, розписані вручну талановитими майстрами-художниками з усієї України. Тут же можна оглянути ще 27 тисяч маленьких писанок зібраних з різних куточків України.

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Після завершення роботи великоднього містечка в Києві всі 374 півтораметрові писанки вирушать у подорож за межі України - до Польщі , Грузії та Німеччини. Найкращу писанку, обрану журі, організатори мають намір подарувати Папі Римському.

На Володимирському проїзді відкрився великодній ярмарок, а поряд у скверах – виставка садівництва, де можна буде навчитися робити великодні композиції, букети, придбати насіння та саджанці.

На Михайлівській площі облаштована зона розваг для найменших киян та гостей місті. Тут вони зможуть пройти писанковим тунелем бажань, пробігти крізь лабіринт із сіна, покататися на каруселі та взяти участь у майстер-класах з писанкарства. Закінчується Великоднє містечко на території парку "Володимирська гірка".

Всеукраїнський фестиваль писанок на інші локації працюватимуть з 23 квітня до 9 травня. Вхід – вільний.