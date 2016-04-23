У столичному аквапарку загинула дитина: поліція повідомила подробиці трагедії

За даними Відділу комунікації Головного управління Національної поліції місті Києві, о 18:15 22 квітня до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в аквапарку втопився хлопчик.

"На місце негайно прибула слідчо-оперативна група. Незважаючи на всі зусилля лікарів, реанімувати дитину не вдалося", - повідомили у поліції.

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Правоохоронці встановили, що хлопчик перебував із бабусею і татом. Нещасний випадок трапився у дитячому басейні, коли дитина на деякий час залишилася без нагляду.

Поліція опитала свідків та очевидців, вилучила та вивчила записи з камер відеонагляду.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з додатковою правовою кваліфікацією – нещасний випадок. Слідство з’ясовує обставини цієї трагічної події.

Комплекс закрито для забезпечення роботи слідчої групи, повідомив співвласник ТРЦ Dream Town в Оболонському районі Гарік Корогодські на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку з тим, що сталося, прийняли рішення в суботу, 23 квітня, закрити для відвідувачів аквапарк з метою забезпечення роботи слідчої групи. Дані відеозапису надали. Ще раз щирі співчуття батькам», - написав Корогодські.

Dream Island - один із найбільших критих аквапарків у Європі площею 24 тис. кв. м. Одночасно вміщує 3,5 тис. відвідувачів. У комплексі розташовані басейни, водні гірки, атракціони, лазні, сауни, водні бари і ресторани.