У Кличка мають намір ремонтувати дороги у столиці виключно в нічний час

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Київського міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що на сайті київської влади була зареєстрована електронна петиція, яка пропонує працювати дорожникам виключно в нічний час доби, але протягом 3 місяців вона не набрала достатню кількість голосів. Секретар Київради зауважив, що ця ініціатива розглядатиметься як звернення громадян, а особисто він уже готує відповідний проект рішення.

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“Будь-яка робота повинна проводитись відповідно до здорового глузду. І ситуація, коли ремонтується дороги в годину пік, о 8-й ранку, коли всі їдуть на роботу, на моє переконання, це суперечить здоровому глузду. Тому ми вже дали рекомендації департаменту транспортної інфраструктури щодо можливості здійснення таких робіт з 9-ї вечора до 7-ї ранку. Тому сподіваюсь, що найближчим часом ми не побачимо у столиці заторів через ремонтні роботи”, - зазначив заступник міського голови.

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За його словами, зараз розробляються зміни до відповідних нормативних документів.