Нічні маршрутки в Києві мають запустити протягом місяця
Заступник Київського міського голови та секретар Київради Володимир Прокопів прогнозує, що нічні маршрути міського пасажирського транспорту запрацюють у найближчий місяць.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, інформуючи про результати проекту міської влади із запровадження системи електронних петицій з ініціативами від громади.
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Прокопів зазначив, що саме петиція про нічні маршрути в Києві є прикладом успішного втілення ідеї, ініційованої киянами.
За інформацією секретаря Київради, зараз відбувається закупівля автобусів для нічних маршрутів, що будуть курсувати від залізничного вокзалу на Виноградар і Харківський масив, а з Кадетського Гаю через залізничний вокзал і Хрещатик на Троєщину.
«Маршрути пропрацьовані, і є вже наказ департаменту транспортної інфраструктури щодо створення цих маршрутів. Зараз йде безпосередньо, згідно з нашою програмою соцекономрозвитку, закупівля рухомого складу, який буде задіяний», - сказав Прокопів.
На запитання, коли будуть запущені відповідні перевезення, він відповів, що питання - більше до департаменту транспорту КМДА.
«Але станом на вчорашній вечір наказ про впровадження таких маршрутів департаменту вже побачив світ. Боюсь назвати точну дату, але думаю, що -найближчий час, питання кількох тижнів», - сказав Прокопів.
Як повідомляв УНІАН, відповідна електронна петиція 20 листопада 2015 року набрала 10 тис. 854 підписи при мінімально необхідних 10 тисячах.
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У січні 2016 року постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами розглянула петицію та підтримала її.
Йшлося про відкриття чотирьох нічних автобусних маршрутів (з 23:00 до 6:00):
- «Залізничний вокзал — житловий масив «Виноградар» (проспект Свободи);
- «вул. Кадетський Гай (із заїздом на залізничний вокзал) - житловий масив Троєщина»;
- «Залізничний вокзал (через Центральний) - житловий масив Харківський»;
- «Житловий масив «Новобіличі «(по просп. Перемоги із заїздом на Залізничний вокзал) - Лісовий масив».