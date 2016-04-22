Нічні маршрутки в Києві мають запустити протягом місяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, інформуючи про результати проекту міської влади із запровадження системи електронних петицій з ініціативами від громади.

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Прокопів зазначив, що саме петиція про нічні маршрути в Києві є прикладом успішного втілення ідеї, ініційованої киянами.

За інформацією секретаря Київради, зараз відбувається закупівля автобусів для нічних маршрутів, що будуть курсувати від залізничного вокзалу на Виноградар і Харківський масив, а з Кадетського Гаю через залізничний вокзал і Хрещатик на Троєщину.

«Маршрути пропрацьовані, і є вже наказ департаменту транспортної інфраструктури щодо створення цих маршрутів. Зараз йде безпосередньо, згідно з нашою програмою соцекономрозвитку, закупівля рухомого складу, який буде задіяний», - сказав Прокопів.

На запитання, коли будуть запущені відповідні перевезення, він відповів, що питання - більше до департаменту транспорту КМДА.

«Але станом на вчорашній вечір наказ про впровадження таких маршрутів департаменту вже побачив світ. Боюсь назвати точну дату, але думаю, що -найближчий час, питання кількох тижнів», - сказав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, відповідна електронна петиція 20 листопада 2015 року набрала 10 тис. 854 підписи при мінімально необхідних 10 тисячах.

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У січні 2016 року постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами розглянула петицію та підтримала її.

Йшлося про відкриття чотирьох нічних автобусних маршрутів (з 23:00 до 6:00):

- «Залізничний вокзал — житловий масив «Виноградар» (проспект Свободи);

- «вул. Кадетський Гай (із заїздом на залізничний вокзал) - житловий масив Троєщина»;

- «Залізничний вокзал (через Центральний) - житловий масив Харківський»;

- «Житловий масив «Новобіличі «(по просп. Перемоги із заїздом на Залізничний вокзал) - Лісовий масив».