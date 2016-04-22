Деканоідзе хоче створити в Києві групи підкріплення для патрульних

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час круглого столу в Києві.

“У нас є ідея створити додаткові патрульні групи, які будуть прикривати поліцейські патрулі у важких ситуаціях, і будуть задіяні на масових заходах”, - сказала Деканоідзе, зазначивши, що ця ідея може бути реалізована за наявності додаткових бюджетних коштів.

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Глава Нацполіції зазначила, що планується додатково залучити близько 600-700 патрульних.