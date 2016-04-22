У Ахметова підрахували, скільки кияни заборгували за електроенергію

Заборгованість столичних споживачів електроенергії перед «Київенерго» за результатами першого кварталу 2016 р. зросла до 802,4 млн грн, що на 29% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила прес-служба компанії.

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Як сказано у повідомленні, приріст заборгованості продемонстрували майже всі категорії споживачів компанії, крім підприємств, які обслуговують житловий фонд. Ця група споживачів за підсумками січня-березня скоротила борги на 3,7%– до 104,1 млн грн.

Найбільший приріст заборгованості за електроенергію - серед підприємств комунальної сфери, зокрема, «АК «Київводоканал», і населення. Сумарно ці споживачі заборгували «Київенерго» 528,4 млн грн. У першому кварталі «АК «Київводоканал» збільшив свої борги на 93,5 млн грн, до 262,6 млн. грн. Населення столиці України збільшило свою заборгованість на 23 млн грн, до 221,2 млн грн. Найбільший рівень заборгованості був зафіксований серед мешканців Дарницького, Деснянського та Солом'янського районів.

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Довідка УНІАН. «Київенерго» забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. «Київенерго» має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії — «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.