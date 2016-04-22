У столиці над вестибюлем метро "Олімпійська" почали копати котлован для ресторану

Як повідомляє Сегодня, там хочуть побудувати ресторан. Городяни стурбовані, що важка техніка, навантажувач і вантажівка, працюють впритул до підземці, і якщо будівельники зачеплять якусь конструкцію, частина підземки може завалитися, без жертв не обійдеться.

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"Працюю поруч. У понеділок дивлюся — зелений паркан поставили, — каже киянин Дмитро. — На інформаційному щиті написано, що тут буде тимчасова споруда, але насправді там риють яму екскаватором. І на фотографії не літня тераса, а ресторан! Як можна рити яму прямо над вестибюлем станції метро? Останній раз, пам'ятаю, будували над станцією "Театральна", і вестибюль пішов тріщинами".

Нагадаємо, що в часи підготовки до футбольного Євро-2012 в України мало не відібрали право проводити чемпіонат через будівництво торгового центру на Троїцькій площі. Тоді експерти УЄФА говорили, що будівля заважає евакуації вболівальників зі стадіону.

Та й зараз перед кожним футбольним матчем на "Олімпійському" закривають три сусідні станції метро, зокрема "Олімпійську", переходи якої зараз заставлені будпарканом.

На паспорті об'єкта зазначено, що споруда буде сезонною (площею 250 кв. м), а будроботи обіцяють закінчити в серпні.

У Печерській РДА пояснили: "Будроботина цій ділянці після вашого дзвінка вже припинені. Наші фахівці з'ясовують деталі, пов'язані з цим об'єктом, тим більше, що будівництво велося на території Печерського району, а документи оформлені на проведення будівельних робіт у Голосіївському (цей район починається через дорогу. — ред.)".

У мерії про сумнівне будівництво літнього майданчика вже знають.

"Юристи зараз розбираються з документацією, але вже відомо, що у земельної ділянки є власник (тут хотіли побудувати ваш торговий центр. — ред.). Очевидно, що на цьому майданчику хочуть обладнати сезонний майданчик ресторану, який знаходиться поруч (юридично оформлений на території Голосіївського району. — ред.). На даний момент будівельники лише зняли плитку, фундамент не закладають. У будь-якому разі ми не дозволимо їм будувати фундамент і забивати палі над метрополітеном. Вони не мають права там обладнати кухню. Якщо вони її зроблять, ми маємо право анулювати їх дозвільні документи", — пояснив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець.