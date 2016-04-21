У більшості цивілізованих країн заборонено продавати алкоголь у нічний час - експерт

Так політичний експерт Олег Постернак прокоментував спроби захоплення КМДА власниками МАФів з вимогами не забороняти продаж алкоголю в кіосках, передає "Єдність".

Ті, хто виступає за продаж спиртного вночі, переслідують свої корисливі цілі, наражаючи на загрозу безпеку киян, вважає він.

"Можна сміливо сказати, що малий бізнес тут ні до чого. Велика частина яток належить вузькому колу людей, це мережеві системи, великі бізнес-групи. У разі заборони на продаж алкоголю у МАФах вони втратять пристойний дохід. Але кияни від цього тільки виграють... Ті, хто виступає за продаж спиртного вночі, переслідують свої корисливі, наражаючи на загрозу безпеку киян", - заявив Постернак.

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Він розповів, що це нормальна європейська практика - заборона продажу алкоголю у всіх торговельних точках в нічний час, крім кількох спеціалізованих магазинів на місто.

"Безпека городян - насамперед. Впевнений, що нікому не подобається, коли під його вікнами ночами сидять п'яні компанії і влаштовують дебоші. Києву час стати європейською столицею. МАФовики захищають свої надприбутки, а ті політичні сили, які беруть участь у будь-яких скандалах - заробляють собі політичні дивіденди", - підсумував Постернак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні пропозицію розглянути скасування попереднього рішення Київради про заборону продажу алкоголю в МАФах підтримали лише 24 депутати з 93 присутніх у залі, 33 - утрималися.

Зокрема, серед вимог до київської влади - скасувати заборону на продаж в кіосках алкогольних напоїв.

Київрада 17 березня прийняла рішення заборонити продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у тимчасових спорудах торговельного та іншого призначення. Кличко 8 квітня підписав відповідне рішення.

Вранці близько 500 підприємців почали біля КМДА акцію, вимагаючи від мера Віталія Кличка і Київради припинити тиск на них.

Крім того, повідомлялося, що активісти намагалися штурмувати будівлю і перекрили проїзд вулицею Хрещатик.