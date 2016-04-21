У КМДА прокоментували спробу захоплення будівлі міської адміністрації

Сьогодні у центрі столиці відбулася спроба захоплення адміністративної будівлі Київської міської державної адміністрації, під час якої постраждали люди. Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає прес-служба Адміністрації.

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"Будь-які розбіжності та суперечки не повинні ставати причиною бійок, а мають вирішуватися у цивілізований правовий спосіб. Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою провести всебічне та неупереджене розслідування та виявити організаторів і виконавців сутичок, у результаті яких постраждали люди", – сказав Володимир Бондаренко.

Він підкреслив, що позиція міської влади щодо продажу алкогольних напоїв у малих архітектурних формах залишається незмінною.

"Алкоголю у МАФах не повинно бути. Обмеження продажу алкогольних напоїв – це нормальна світова і європейська практика. Адже відомо, що криміногенна ситуація постійно погіршується. А за офіційною статистикою, 80% усіх злочинів скоюються саме в стані алкогольного сп’яніння. До нас кожного дня звертається сотні киян з вимогами обмежити продаж алкоголю у місті, – сказав керівник апарату КМДА та додав: Давайте згадаємо події на Майдані і так звані Антимайдани, чим вони помітно відрізнялися? А тим, що на Майдані не було алкоголю і алкоголіків. Тільки твереза нація здатна змінити хід історії своєї країни на краще".

Володимир Бондаренко запевнив, що міська влада завжди готова до діалогу заради порозуміння.

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"Ми готові сідати за стіл перемовин із чесним і відповідальним бізнесом. Готові передбачити перехідний період для власників МАФів, щоб вони могли підготуватися до роботи без продажу алкоголю. Проте ніколи не дозволимо зпоювати киян, шантажувати міську владу і робити провокації на кшталт тієї, що сталася сьогодні в КМДА", – підсумував Володимир Бондаренко.