Власники МАФів, які виступають за продаж алкоголю, найняли провокаторів для захоплення КМДА – радник Кличка

Про це на своїй сторінці Facebook заявив народний депутат України, радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець.

"Я попереджав ще вчора, що МАФовики збираються штурмувати будівлю КМДА. Їх головні вимоги: дозволити продаж алкоголю у МАФах; не зносити МАФи, які мають псевдо-документи на капітальні будівлі, отримані в минулому через корупційні рішення судів; припинити демонтажі в Гідропарку; усунути Белоцерківца від кураторства демонтажів МАФів", - заявив нардеп.

Він підкреслив, що 70% київських МАФів належать одним і тим же людям. Це не дрібні підприємці, а великі мережевики.

“Враховуючи криміногенну ситуацію в столиці, за статистикою, 80% правопорушень люди здійснюють у стані алкогольного сп'яніння. Подобається комусь чи ні, але до міської влади надходить сотні тисяч скарг від киян щодо розпиття спиртних напоїв в нічний час у дворах, в наливайках і тп. Тому наше рішення обгрунтоване, а штурмувати будівлю адміністрації заради розв'язання продажу алкоголю - це абсурд", - повідомив Білоцерківець.

“Більше того, обмеження продажу алкоголю - це абсолютно нормальне рішення, яке практикують у більшості цивілізованих країн. Більш того, в місті варто ввести заборону на продаж алкоголю в нічний час у всіх в тому числі і стаціонарних магазинах, а не тільки в МАФах. Наша мета - знизити криміногенну ситуацію в місті і захистити інтереси і накази киян, а не захищати інтереси власників нічних наливайок", - підсумував радник міського голови.