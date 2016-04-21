На ще чотирьох станціях київського метро запрацював Wi-Fi

Покриття Wi-Fi розширили на ще чотири станції Київського метрополітену. Про це у Facebook повідомила компанія, яка виграла тендер на встановлення мережі у столичному метро.

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"Хрещатик, Театральна, Золоті Ворота, Кловська – доєдналися до мережі! Тепер послуга доступна на 7 станціях", - йдеться у повідомленні.

Усього тепер Wi-Fi розгорнуто на станціях метро Олімпійська, Площа Льва Толстого, Майдан Незалежності, Хрещатик, Театральна, Золоті Ворота, Кловська, а також на території КНУ ім. Т. Шевченка (жовтий корпус).

Як повідомляв УНІАН, оператор віртуальної національної мережі мобільного зв'язку "Фідомобайл" підписав договір з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) про створення до кінця 2015 року мережі бездротового швидкісного Інтернету (Wi-Fi) у Київському метрополітені, вартістю 100 млн. грн.

Договір між сторонами про будівництво мережі Wi-Fi в столичному метрополітені було підписано 2 грудня 2014 року.

Згідно з угодою, будівництво мережі має охопити 52 станції, тунелі ліній метрополітену, а також 774 вагони рухомого складу.

Надавати послугу компанія планує під брендом Mosquito, послуга доступу до інтернету буде безкоштовною для пасажирів за рекламною моделлю або платною згідно з тарифами без обмежень швидкості. Крім того, станції метрополітену буде оснащено системами відеоспостереження.