У Київраді пообіцяли не скасовувати ліцензії на продаж алкоголю в МАФах

Про це під час пленарного засідання Київської міської ради заявив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів, повідомили УНІАН у прес-службі Київради. (Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями видається на один рік - УНІАН).

“Позиція міської влади незмінна, алкоголю в МАФах бути не повинно. Але будь-який процес потрібно робити цивілізовано. Якщо люди заплатили за ліцензію на продаж алкоголю, вони мають право до кінця дії своєї ліцензії цей алкоголь продавати. Потім ми ставимо крапку на цій діяльності”, - цитує Прокопіва прес-служба Київради.

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Також в повідомленні зазначається, що сьогодні до порядку денного пленарного засідання Київради пропонувалося внести проект рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 17 березня 2016 року №237/237 “Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві”, яким відтерміновувався мораторій на продаж алкоголю в МАФах.

Однак депутати не включили зазначений проект рішення до розгляду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні пропозицію розглянути скасування попереднього рішення Київради про заборону продажу алкоголю в МАФах підтримали лише 24 депутати із 93 присутніх в залі, 33 - утримались.

Зокрема, серед вимог до київської влади - скасувати заборону на продаж у кіосках алкогольних напоїв.

Київрада 17 березня прийняла рішення заборонити продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у тимчасових спорудах торговельного та іншого призначення. Кличко 8 квітня підписав відповідне рішення.

Зранку близько 500 підприємців розпочали біля КМДА акцію, вимагаючи від мера Віталія Кличка та Київради припинити тиск на них.

Крім того, повідомлялося, що активісти намагалися штурмувати будівлю і перекрили проїзд вулицею Хрещатик.