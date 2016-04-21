У Кличка назвали "плодом хворої уяви" проект паркінгу під Михайлівською площею за 2,3 мільярда гривень

Як передає кореспондент УНІАН, питання було порушено фракцією «Батьківщина» під час блокування трибуни на початку засідання.

Представник фракції Тетяна Меліхова звернула увагу на хвилю негативних відгуків як звичайних киян так і фахівців щодо можливого будівництва паркінгу в історичній охоронній зоні столиці. За її словами, депутати політсили вимагають невідкладно підготувати зміни до відповідного рішення Київради від 14 квітня ц.р., якими вилучити з Програми соцекономрозвитку Києва на поточний рік фінансування проектування паркінгу під Михайлівською площею, а саме вилучити пункт «На реконструкцію Михайлівської площі з будівництвом підземного паркінгу».

Заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів на це заявив, що жодного будівництва паркінгу під Михайлівською площею без громадських слухань не буде.

За його словами, у планах - вивчення можливостей будівництва підземного паркінгу одразу під кількома площами: Європейською, Солом'янською, Поштовою та Дарницькою.

«Якщо буде вивчено, що там можливо створювати підземні паркінги, ми будемо обговорювати в Київраді таку можливість. Це європейська практика розвантаження міста. І якщо ми з вами вирішимо, що це можливо, пройдуть громадські обговорення, слухання. Якщо люди це підтримають, лише тоді, наголошую, лише тоді, ми будемо виділяти кошти і дозволяти інвестору там щось робити», - запевнив він.

Прокопів дав доручення голові бюджетної комісії Київради негайно підготувати проект рішення відповідно до озвученої в залі депутатами пропозиції для забезпечення вимог регламенту.

Як повідомляє видання Хмарочос, документ, у якому йдеться про будівництво паркінгу за 2,3 мільярда гривень бюджетних коштів, Прокопів назвав «плодом чиєїсь хворої уяви».

«Той проект розпорядження, який гуляє в інтернеті, міг народитись тільки в чиїсь хворій уяві. Будівництво такого об’єкту за бюджетні кошти, тим більше, яке не потребує громадського обговорення, я не вважаю можливим. Звільнення таких чиновників не потребує громадського обговорення – це правда», – сказав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в межах рішення про внесення змін до програми Соціально-економічного розвитку Києва на 2016 рік, Київрада виділила на проектування паркінгу під Михайлівською площею понад 100 тис. грн.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, який доповідав по проекту рішення, запевнив, що поки не йдеться про будівництво, а лише передбачається вивчити питання про можливість зведення паркінгу в зоні з охоронним статусом.

Раніше активісти повідомляли, що паркінг під Михайлівською площею буде коштувати 8,5% річного бюджету Києва, а собівартість кожного машиномісця у цьому паркінгу становитиме 2 млн 600 тис гривень.

На їхню думку, на цьому будівництві збираються "банально розікрасти бюджетні гроші".