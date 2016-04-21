Київрада створила комісію з перевірки законності будівництва біля Софії
Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію з питань вивчення та врегулювання будівництва і використання земельних ділянок по вул. Гончара 17-23 у Шевченківському районі столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 80 з 89 присутніх в сесійній залі депутатів.
ТКК має перевірити дотримання забудовником і орендарем державних будівельних норм і стандартів України, дотримання містобудівного законодавства, дотримання рекомендацій міжнародних організацій, зокрема, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - при будівництві об'єкту за вказаною адресою, що знаходиться в охоронній зоні ансамблю споруд Собору Святої Софії.
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Київрада вимагає від забудовника зниження поверховості будівлі до гранично дозволеної в цій зоні - 27 м, згідно з містобудівними умовами.
До складу ТКК увійшли депутати Київради: Ігор Кісільов, Сергій Кримчак, Володимир Назаренко, Андрій Осадчук, Олександр Поживанов, Олександр Харченко та Олег Петровець. Головою комісії обрано Ольгу Балицьку.