Під Київрадою підприємці вимагають дозволити торгувати алкоголем у МАФах

Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають від київської влади, і зокрема від голови КМДА, мера столиці Віталія Кличка, припинити тиск на підприємців.

Серед вимог до київської влади - припинити демонтаж МАФів та скасувати заборону на продаж у кіосках слабоалкогольних напоїв.

Підприємці стверджують, що цими рішеннями Кличко і Київська міська рада позбавляють підприємців столиці робочих місць.

"Під КМДА черговий мітинг мафовиків. Вимог кілька: 1) Дозволити продаж алкоголю в МАФах, 2) Не зносити МАФи, які мають псевдо-документи на капітальні споруди, отримані у минулому через корупційні рішення судів", 3) зупинити демонтажі в Гідропарку, 4) відсторонити мене від кураторства демонтажів МАФів", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат і радник мера столиці Дмитро Білоцерковець.

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Як повідомляв УНІАН, Київрада 17 березня прийняла рішення заборонити продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у тимчасових спорудах торговельного та іншого призначення. Кличко 8 квітня підписав відповідне рішення Київради, 12 квітня воно вступило в силу.