Кличко: Нам потрібна муніципальна поліція, яка б відповідала за безпеку у столиці
23:31, 20 квітня 2016Київ
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Києву потрібна муніципальна поліція, яка б відповідала за наведення порядку в столиці та безпеку киян.
Кличко вважає, що Києву потрібна муніципальна поліція / фото: УНІАН
Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю телеканалу «Київ», повідомляє прес-служба КМДА.
Кличко зазначив, що криміногенна ситуація у столиці погіршилася, тому для правоохоронців важливим є оперативно реагувати на ситуацію в місті.
Він також додав, що Києву потрібна муніципальна поліція, яка б опікувалася питаннями безпеки киян та допомагала б наводити лад у столиці.
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«Нам потрібна муніципальна поліція, яка б відповідала за безпеку Києва і киян, та могла вести більш ефективну роботу. У всіх розвинених країнах працює муніципальна поліція. Потрібна вона сьогодні й у Києві», - підкреслив мер.
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