У Києві презентували повнометражний фільм "Я з тобою"

Вже 21 квітня фільм виходить у широкий прокат по всій Україні.

Фільм «Я з тобою» був знятий командою «sister's production» на замовлення телеканалу «1+1». Це перший з низки проектів каналу, який буде показаний на великих екранах.

За сюжетом двоє підлітків із спортивного табору закохані в одну дівчину. Життя розвело їх по різних містах і країнах, але коли з'ясовується, що кохана дівчина тяжко хвора, два вірних лицаря, незважаючи на давній конфлікт і суперництво, об'єднуються для її порятунку.

Першими фільм побачили журналісти, творча група проекту: головний продюсер фільмів і серіалів каналу «1+1» Олена Васильєва, продюсери sister's production Вікторія Забулонська і Марина Городецька, автор ідеї Андрій Старовойт, сценарист Віталій Агронович, режисер Олег Туранський, актори, які виконали головні ролі: Олександр Попов (Роман), Дмитро Сова (Олексій), Анна Топчій (Таня), Ахтем Сейтаблаєв (Андрій), Сергій Писаренко (Битов), Дмитро Лаленков (Борис Микитович).

«Дуже складно робити художній твір про трагічні події в країні, коли ці події ще не завершилися. І якщо звернутися до історії кіно та літератури, то кращі твори про політичні зміни були зроблені через роки вже наступними поколіннями. Але в наші руки потрапила ідея Андрія Старовойта, яка була продиктована людськими долями. Робота творчої групи, якість виробництва спонукали нас прийняти рішення випустити фільм у прокат. «Я з тобою» - це єдина на сьогоднішній день спроба художньо осмислити те, що відбувається в країні. І ми сподіваємося, що у нас вийшло сказати те, про що сьогодні говорити дуже важко», - прокоментувала головний продюсер фільмів і серіалів каналу «1+1» Олена Васильєва.