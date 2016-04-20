Київська влада у 2016 році виділила на протизсувні роботи у столиці 78 млн гривень - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час інспекції зсувонебезпечних ділянок міста, передає прес-служба КМДА.

Кличко, під час інспекції разом з головами районів, перевірив хід проведення робіт на проспекті Лобановського, 14, де нещодавно стався зсув.

"Одразу після зсуву ми змушені були евакуювати жителів через падіння підпірної стінки та небезпеку подальшого зсуву ґрунту. Зараз мешканці живуть у будинку, а спеціалісти проводять реконструкцію підпірних стінок на схилі біля будинку. Я підписав відповідне розпорядження і на це було виділено 17 млн гривень, – зазначив Кличко. – На об'єкті була встановлена система цілодобового відеонагляду, яка підтвердила, що будинок у безпеці. Керівник КП "СУППР", яке проводить реконструкцію, запевнив мене, що роботи завершать за два місяці, а місцеві мешканці підтвердили, що бригади будівельників працюють щодня", – підкреслив столичний голова.

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Інспектуючи роботи з укріплення схилу Совської балки на вул. Радченка, мер Києва додав, що у місті налічується близько 140 ділянок, на яких розвиваються зсувні процеси.

"На 10 з них, зокрема у Совській балці, ми вже цього року розпочали розробку проектної документації. На вул. Радченка підрядник обіцяє завершити укріплення у вересні цього року. На ці роботи ми виділили 24 млн гривень, – наголосив Віталій Кличко. – Загалом цього року міська влада вперше фінансує такі надзвичайно важливі для безпеки киян роботи, і для цього ми виділили 78 млн гривень", – повідомив мер Києва.

У 2016-му протизсувні роботи проводитимуться також на схилі озера Глинка, схилах Батиєвої гори, буде проведене укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту та виконані роботи на інших зсувонебезпечних ділянках у столиці.

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