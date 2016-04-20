Поліція озвучила деталі ДТП за участю патрульних, в результаті якої загинула жінка

«На вулиці Олени Теліги патрульні отримали виклик і здійснювали лівий поворот у забороненому місці, в результаті — допустили наїзд на пішохода. Пішохід отримав травми, йому надали першу медичну допомогу і відвезли в лікарню швидкої медичної допомоги. Сьогодні вранці надійшло повідомлення, що, незважаючи на зусилля лікарів, жінка померла в лікарні», — цитує прес-служба відомства Жукова.

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За його словами, поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків.

«На даному етапі працівників відсторонили від виконання службових обов'язків. Ведеться слідство. Ми повністю йдемо на контакт, сприяємо об'єктивному розслідуванню цього випадку. Я впевнений, що покарають винуватців. Ми висловлюємо співчуття родині та близьким загиблої. Патрульна поліція буде сприяти і допомагати родичам загиблої жінки», — додав начальник Департаменту.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 19 квітня патрульні збили жінку. Сьогодні вранці вона померла в лікарні.