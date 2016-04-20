Активісти: Під Михайлівською площею зібралися будувати "золотий" паркінг - виділили 8,5% річного бюджету Києва

Як повідомляють активісти, паркінг під Михайлівською площею буде коштувати 8,5% річного бюджету Києва, а собівартість кожного машиномісця у цьому паркінгу становитиме 2 млн 600 тис гривень.

Про це йдеться в повідомленні спільноти "Київ, яким він має бути" у Facebook.

На їхню думку, на цьому будівництві збираються "банально розікрасти бюджетні гроші".

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"Подивіться проект постанови міського голови "Про реконструкцію Михайлівської площі з будівництвом підземного паркінгу у Шевченківському районі". Повірити в цей проект складно, але його проходження по департаментам підтверджують кілька незалежних джерел, а до його повного узгодження залишилося всього кілька підписів", - зазначають активісти, при цьому вказавши посилання на фотографії цих документів.

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За їх словами, документ готується за дорученням заступника мера Олександра Спасибка і найбільший інтерес в ньому представляють кілька пунктів з пояснювальної записки, яка юридично є невід'ємною частиною документа.

У ній говориться, що орієнтовна вартість реконструкції Михайлівської площі з будівництвом підземного паркінгу становить 2,3 млрд. грн., які будуть виділені з бюджету столиці. Крім того, проект нібито не потребує громадського обговорення.

"Місячний бюджет всього Києва без громадських обговорень витратять на одну парковку для суддів, міліції і співробітників СКМ, попутно знищивши археологічний прошарок 11 століття", - підкреслюють активісти.

Вони порахували, що згідно з цими документами, собівартість кожного машиномісця у цьому паркінгу становитиме 2 млн 600 тис гривень, при тому, що середня собівартість паркомісця в дворівневому підземному паркінгу, за словами активістів, становить близько 260-300 тис. грн., а в механізованому паркінгу з ліфтами — 650-800 тис. грн.

"При вартості паркування 10 гривень на годину цей паркінг окупиться не менш, ніж за 50 років", - йдеться в повідомленні.

"Паркінг передбачається будувати в охоронній зоні об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско "Софія Київська", де жодне будівництво неможливе без згоди Юнеско — а з ними не проводилася навіть попередня робота. Просто команда мера прийняла рішення побудувати паркінг. І це загрожує неілюзорними шансами виключення комлпекса Святої Софії зі списку всесвітньої спадщини. Будівництво транспортної інфраструктури не заборонене мораторієм на забудову в охоронній зоні Софії/Лаври, і значить паркінг — єдина можливість легально щось будувати (читай "пиляти на будівництві") в центрі міста", - підкреслюють активісти.

На їхню думку, багаторівневий паркінг такого розміру вплине на напрямок ґрунтових вод і може загрожувати зрушеннями ґрунту — від Софійського собору, за яким вже йдуть тріщини, аж до Історичного музею та Андріївської церкви.

"Жодного аналізу транспортних проблем району не проводилось, альтернатив у вигляді запуску платного паркування на вулицях, будівництва легких наземних паркінгів не пропонувалося. Підтверджень, що будівництво паркінгу може поліпшити транспортну ситуацію немає — навпаки, виїзд в кінці робочого дня сотень автомобілів на вузькі дороги старого міста гарантовано призведе до колапсу всього вузла і немає жодних розрахунків, які б суперечили цьому", - зазначають активісти.