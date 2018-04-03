Конфлікт на Здолбунівській: поліція у ролі статиста

Нині майже щотижня в Києві спалахують так звані будівельні конфлікти: то тут, то там місцеві жителі вступають у бійку з будівельними парканами і їх охоронцями-"тітушками". Поточний тиждень не став виключенням. На лівому березі, на розі вулиць Здолбунівської та Тепловозної, 19 квітня ще зранку невідомі напали на намети протестувальників, що охороняли озеро-будмайданчик від завезення туди будівельної техніки. Поліція сяк-так пригасила конфлікт вже по обіді. Обійшлося лише синцями, перцевим газом та декількома затриманими. Але це був тільки початок.

Наступного дня, 20 квітня, конфлікт поступово набирав обертів. Забудовник, під прикриттям трьох десятків «тітушок», у більшості «замаскованих» під будівельників, спробував завезти на територію озера Качине будівельну техніку. Але місцеві активісти перекрили шлях легковим автомобілем. «Охоронці» забудови спробували відштовхати авто, а частина з них почали руйнувати два агітаційні намети, встановлені зранку пікетувальниками. Розпочалася штовханина, у результаті якої постраждали протестувальники, але поліцейські, що постійно знаходились неподалік, воліли не втручатися в конфлікт.

Втім, це «невтручання» мало досить дивний характер. Бо поставити зламаний раніше будівельний паркан на місці конфліктної забудови «тітушкам» допомагали саме працівники поліції. Більше того, після чергового загострення конфлікту, коли «охоронцями» забудови було задіяно проти протестувальників і журналістів сльозогінний газ і вогнегасники, «охоронці» відступили і фактично сховалися за автобуси правоохоронців, розташовані за магазином «Сільпо». Фактично, стали під їхній захист.

Тому не дивно, що протестувальники, у відповідь на такі дії, почали звинувачувати поліцейських у співпраці з «тітушками». Незважаючи на те, що активісти вимагають від поліції заарештувати тих охоронців будівельної техніки, які у конфлікті завдали побоїв противникам забудови, а також забрати на штрафмайданчик автокран, який заїхав до озера, правоохоронці затримали лише одного з молодиків, озброєного револьвером «Флобер», що відстрілює дрібнокаліберні кулі. Тай то під тиском громадськості і одного з народних депутатів.

Втім, заступник начальника поліції Дарницького району Києва Віктор Полончук стверджує, що правоохоронці за магазином «Сільпо» стоять, про всяк випадок, для забезпечення громадського порядку. «Ви бачите скільки людей (біля конфліктної забудови — УНІАН)? Правоохоронці чергують про всяк випадок, для забезпечення громадського порядку у разі необхідності», - пояснив він.

Разом з тим, Полончук не відповів на запитання, чому, в такому разі, правоохоронці стоять досить далеко від місця конфлікту, чому вони не мають спецобладунків, які б дозволили їм розбороняти конфліктуючі сторони, без ризику самим отримати тілесні ушкодження.

У цілому, в інциденті на Здолбунівській беруть участь багато хто: тітушки-охоронці, поліцейські, постраждалі «елітацентрівці», місцеві мешканці, депутати Київради та парламенту. Останнім двом категоріям, правда, вочевидь цікавий не результат, а процес – помахати кулаками і покричати перед телекамерами, або хоч у соцмережах, аніж, до прикладу, підняти питання про скасування землевідводу, і тим самим, знищити джерело конфлікту.

Загалом, суть його в наступному.

На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія «Житлоінвестбуд-УКБ» планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник стверджує, що отримав землю для зведення багатововерхівки для постраждалих від афери з «Еліта-центром» на місці озера, а саме озеро називає технічною водоймою зі стічними водами, яку вже почав засипати ґрунтом.

Місцеві мешканці – проти нових сусідів. Кажуть, що водойма у долині між дорогою та житловим масивом - це Качине озеро, яке позначене на картах ще з середини 40-х років минулого століття саме як озеро, а відтак – жодної забудови там бути не може. Більше того, з травня 2015 року активісти і журналісти вже неодноразово переконували київську владу, що озеро засипати не можна – на воді гніздувались і гніздуються качки, чайки, водні рябчики, забудова території їх просто знищить.

Голова Дарницької райдержадміністрації Геннадій Сінцов на пряме запитання місцевих жителів, чи є озером водойма, яку забудовник намагається засипати, сказав: «Я бачу перед собою водойму, а що це таке - озеро чи ні, має встановити експертиза». Втім, активісти мають на руках екологічний експертний висновок, згідно з яким ця водойма є озером Дніпровського басейну озер.

Водойму дійсно важко назвати технічною: по берегах – очерет, кущі, дерева, яким не один десяток років. На березі, не дивлячись на протистояння, сидять пенсіонери-рибалки. До того ж, глибина водойми явно більша, ніж у заболочених низинах навколо намитого рівня, на якому, власне, збудовано майже все лівобережжя столиці.

Очевидно, що забудовник вдався до класичної в наші дні маніпуляції термінами: ліс називати деревною рослинністю, озеро – технічною водоймою. Але, за такою логікою і за певну мзду, чиновникам, будь-яке озеро у столиці можна обізвати технічною канавою, особливо, з огляду на занедбаність багатьох малих водойм Києва.

Втім, його позиція дивує: отримати землю у завідомо конфліктній локації, вкладати кошти в послуги «охорони» ще невідомо скільки, і заради чого? Ще б зрозуміло було б, якби будова йшла на березі озера, а не замість нього – за вид з вікна можна непогано заробити на продажі квартир…

Наразі конфлікт знову «притушено»: «тітушки», невдоволені надмірною кількістю свідків (ситуацію висвітлює багато преси), поки що втекли, пікетувальники забудови святкують маленьку перемогу. Крайньою ж лишається поліція: заарештувати за хуліганські дії «тітушок»-охоронців будівельного паркану немає підстав – у забудовника документи на земельну ділянку, а відтак поліцейські отримають позов за перевищення влади. Стояти і дивитися, як «тітушки» б’ють жінок-пікетувальниць, означатиме спровокувати бездіяльністю подальше кровопролиття.

От і виконує поліція роль (і далеко не вперше) статиста у спектаклі, де замішані великі гроші і велика жадібність.

Дмитро Хилюк