Кличко назвав свій варіант вирішення будівельного конфлікту на Позняках (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам, коментуючи загострення конфлікту між представниками будівельника, які почали засипати ґрунтом місцеву водойму на вулиці Здолбунівський для подальшого зведення житлового будинку, та місцевими жителями.

Кличко сказав, що звернувся до забудовника з проханням не допускати фізичного протистояння.

"Я дав завдання і фірмі, яка там будує, і поліції, щоб у жодному разі ніякого фізичного протистояння не було. Тільки за "круглим" столом ми можемо знайти компромісне рішення", - сказав Кличко.

Він звернув увагу, що наразі у протистоянні беруть участь мешканці, які живуть у будинках на цій вулиці, а також люди, які розраховують отримати житло в будинку, що планується звести.

Він нагадав, що земля була виділена забудовнику офіційно на конкурсі минулого року.

"Виграла фірма і зараз реалізує проект. Вона взяла на себе зобов'язання виділити велику кількість квартир в цьому будинку потерпілим від "Еліта-центру", - додав міський голова Києва.

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За його словами, документація вказує на те, що водойма, яку засипають, не є озером.

"Але зараз там дуже сильний протестний настрій. Треба знайти компромісне рішення. Тільки в цьому напрямку можна рухатись. Іншого шляху я не бачу", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня вранці на вулиці Здолбунівській в Дарницькому районі Києва невідомі в масках скоїли напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів та ряду політичних партій, які підтримують протест.

У поліції запевнили, що не допустять розгортання конфлікту.

Натомість, сьогодні, 20 квітня, конфлікт спалахнув з новою силою, під час протистояння з "тітушками" постраждали дві жінки з числа протестувальників. Одну жінку було госпіталізовано до лікарні каретою швидкої допомоги.

Представникам забудовника вдалося завезти будівельний кран на місце скандальної забудови.

За даними очевидців, поліцейські не реагували на бійки, а також допомагали "тітушкам" встановлювати зруйнований пікетувальниками будівельний паркан.

Через деякий час "тітушки" втекли з місця конфлікту у двір магазину "Сільпо", за 500 метрів від озера Качине. Туди також прибули чотири автобуси правоохоронців. "Тітушки" зняли з себе чорну форму, одяглися у цивільний одяг і пішли у напрямку занедбаної території.

Нагадаємо, на розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія "Житлоінвестбуд-УКБ" планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник твердять з посиланням на Інститут генплану Києва про відсутність водойми на цій ділянці.