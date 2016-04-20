У поліції запевняють, що постраждалі у конфлікті через забудову на Позняках до них не звертались

Про це УНІАН повідомили в ГУНП в м.Києві.

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"Ні вчора, ні сьогодні до нас жодних заяв від громадян, які могли зазнати якихось ушкоджень внаслідок цього конфлікту, не надходило", - зазначили у поліції, пообіцявши пізніше надати коментар з приводу ситуації, яка розгорнулася сьогодні на місці скандального будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня вранці на вулиці Здолбунівській невідомі масках скоїли напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів і ряду політичних партій, які підтримують протест.

У поліції запевнили, що не допустять розгортання конфлікту.

Натомість, сьогодні, 20 квітня, конфлікт спалахнув з новою силою, під час протистояння з тітушками постраждали дві жінки з числа протестувальників. Одну жінку було госпіталізовано до лікарні каретою швидкої меддопомоги. Тим часом представникам забудовника вдалося завезти будівельний кран на місце скандальної забудови. За даними очевидців, поліцейські не реагували на бійки, а також допомагали тітушкам встановлювати зруйнований пікетувальниками будівельний паркан.

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Довідка УНІАН. На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія «Житлоінвестбуд-УКБ» планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник, посилаючись на Інститут генплану Києва, стверджують, що ніякої водойми там немає.