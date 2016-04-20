Скандальна забудова на Позняках у Києві: тітушки заховались за автобусами силовиків

Тітушки перемістилися на задній двір магазину "Сільпо", метрів за 500 від місця будівельного конфлікту на столичних Позняках. Як передає кореспондент УНІАН, там знаходиться 4 міліцейські автобуси та правоохоронці в малинових беретах, які відмовляються називатися та пояснити, чому молодики зайшли за їхні автобуси, фактично під їхній захист.

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Правоохоронці відмовились назватися навіть на прохання журналістів.

Тітушки тим часом пішли в занедбану промзону, що знаходиться за магазином "Сільпо". Вони полишали вогнегасники та частину чорної будівельної форми, в яку були одягнуті на місці конфлікту, та перевдягаються у цивільне.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня вранці на вулиці Здолбунівській в Дарницькому районі Києва невідомі в масках скоїли напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів та ряду політичних партій, які підтримують протест.

В поліції запевнили, що не допустять розгортання конфлікту.

Натомість, сьогодні, 20 квітня, конфлікт спалахнув з новою силою, під час протистояння з тітушками постраждали дві жінки з числа протестувальників. Одну жінку було госпіталізовано до лікарні каретою швидкої допомоги.

Представникам забудовника вдалося завезти будівельний кран на місце скандальної забудови.

За даними очевидців, поліцейські не реагували на бійки, а також допомагали тітушкам встановлювати зруйнований пікетувальниками будівельний паркан.

*** На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія «Житлоінвестбуд-УКБ» планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник твердять з посиланням на Інститут генплану Києва про відсутність водойми на цій ділянці.