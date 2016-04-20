Скандальна забудова на Здолбунівській: у тітушок кидають каміння, застосовано сльозогінний газ

Як передає кореспондент УНІАН, противники забудови озера Качине багатоповерхівкою кидають у тітушок каміння. Задіяно сльозогінний газ.

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Тим часом, під тиском громадськості і народного депутата правоохоронці затримали одного з молодиків у спецодязі та встановлюють його особу. Виявилось, що він озброєний револьвером “Флобер”, який відстрілює дрібнокаліберні кулі.

Голова Дарницької РДА так і не зміг відповісти на пряме запитання місцевих жителів, чи є озером водойма, яку забудовник намагається засипати. Він сказав: “Я бачу перед собою водойму, а що це таке - озеро чи ні, має встановити експертиза”.

Також актвісти продемонстрували Сінцову екологічний експертний висновок, згідно з яким ця водойма є озером Дніпровського басейну озер.

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Тим часом, протистояння тітушок та активістів дещо вщухло. Тітушки з вогнегасниками заховалися за будівельним автокраном, між ними і противниками забудови стоїть кордон поліції у спецобладунках.