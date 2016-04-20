На конфліктній забудові на Здолбунівській поліція допомагає "тітушкам" поставити зламаний будівельний паркан

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент "тітушки" з боку озера та правоохоронці з боку вулиці намагаються звести зруйновані секції будівельного паркану.

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Двох протестувальників, яких намагалися затримати правоохоронці, пікетувальникам вдалося відбити.

На даний момент до місця події під'їхала "швидка". Вона госпіталізую постраждалу жінку з числа протестуальників.

Пікетувальники дуже не вдоволені діями поліції. Вони звинувачують поліцейських у співпраці з "тітушками", вигукують: "Мусорам ганьба!".

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня вранці на вулиці Здолбунівській невідомі люди в чорному одязі та масках скоїли напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів і ряду політичних партій, які підтримують протест.

У поліції запевнили, що не допустять розгортання конфлікту.

Натомість, сьогодні, 20 квітня, конфлікт спалахнув з новою силою, під час протистояння з "тітушками" постраждали дві жінки з числа протестувальлників.

*** На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія "Житлоінвестбуд-УКБ" планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник твердять з посиланням на Інститут генплану Києва про відсутність водойми на цій ділянці.