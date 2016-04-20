Противники забудови озера Качине на київських Позняках звинувачують правоохоронців у бездіяльності

Як передає кореспондент УНІАН, на місці конфлікту активісти, які протестують проти забудови озера Качине, заявляють, що правоохоронці прикривають злочин "тітушок", які охороняють підступи до озера. Пікетувальники вимагають затримати "тітушок" за те, що вони побили людей і зруйнували кілька наметів, у тому числі громадських приймалень народних депутатів.

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На це правоохоронці відповідають, що по заявах постраждалих проводиться перевірка.

На даний момент молодики в помаранчевих шоломах перегрупувалися, оточили будівельний кран на в`їзді до озера. Частина з них знову почали руйнувати два агітаційних намети, які близько 30 хвилин тому встановили пікетувальники.

Між конфліктуючими сторонами почалася штовханина. Окремі пікетувальники зачіпають поліцейських, щоб ті втрутилися в конфлікт.

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В результаті "тітушкам" вдалося відштовхнути легковий автомобіль, що перекрив в`їзд крану до озера.