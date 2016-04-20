На конфліктній забудові на Здолбунівській з'явилися перші постраждалі
У Києві на конфліктній забудові на Здолбунівській внаслідок протистояння є постраждалі. Поліція досить пасивно реагує на все, що відбувається.
Як передає кореспондент УНІАН, в результаті зіткнень "тітушок" з противниками забудови постраждали, як мінімум, дві жінки. В даний час медики з Червоного Хреста надають їм допомогу.
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Зараз бійка забудовників з протестувальниками відновилася. На будівельний майданчик починає в'їжджати автокран в оточенні "тітушок".
Місцеві мешканці кидають у них землю та каміння. Однак автокрану вдалося заїхати.
Поліція фактично сприяла тому, щоб кран заїхав на забудову. Спецпризначені в обладунках стояли осторонь і ніяк не реагували на те, що відбувається.
Наразі будівельний кран знаходиться біля озера, а “тітушки” заблокували прохід до озера для активістів.
У цей час продовжується бійка біля будівельного паркану.
Правоохоронці затримали противника забудови. Його друзі намагаються його відбити у поліцейських.
Конфлікт триває.
Як повідомляв УНІАН, 19 квітня вранці на вулиці Здолбунівській невідомі люди в чорному одязі та масках скоїли напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів і ряду політичних партій, які підтримують протест.
Натомість у поліції запевнили, що не допустять розгортання конфлікту.
*** На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія «Житлоінвестбуд-УКБ» планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник твердять з посиланням на Інститут генплану Києва про відсутність водойми на цій ділянці.