Скандальне будівництво на Здолбунівській у Києві: біля озера зібралися "тітушки", намагаються підвезти техніку

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на місці події знаходиться близько трьох десятків "тітушок", деякі з них маскуються під будівельників. Вони одягли помаранчеві будівельні шоломи.

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На територію намагався заїхати будівельний кран, однак шлях йому перекрили легковим автомобілем. Також у автокрана в кабіні вибито ліве бокове скло.

На місці події також присутні працівники поліції.

Близько за сто метрів також стоять поліцейські автобуси, де чергує декілька десятків правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня вранці на вулиці Здолбунівській невідомі люди в чорному одязі та масках скоїли напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів і ряду політичних партій, які підтримують протест.

Натомість у поліції запевнили, що не допустять розгортання конфлікту. Пізніше за хуліганські дії правоохоронці затримали директора будівництва на вулиці Здолбунівській.

*** На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія «Житлоінвестбуд-УКБ» планує звести багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року. Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник твердять з посиланням на Інститут генплану Києва про відсутність водойми на цій ділянці.