В одній із столичних лікарень провели консультативний огляд пацієнтів, хворих на ниркову недостатність

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Тетяна Донченко.

За її словами, огляд пацієнтів було здійснено на предмет виявлення зв’язку між їхнім станом здоров’я та якістю витратних матеріалів, що використовуються для проведення процедури гемодіалізу.

«За дорученням заступника голови КМДА Миколи Поворозника, Департамент охорони здоров’я створив консиліум, до якого увійшли: головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я з діалізу, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я з нефрології, завідувач відділення гемодіалізу Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, завідувач відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології» НАМН України. Вони ретельно вивчили стан усіх хворих, які виявили таке бажання», – розповіла Донченко.

За висновками фахівців, скарги всіх оглянутих хворих цілком характерні для діалізної групи пацієнтів. Зв’язку між використанням конкретних витратних матеріалів для проведення процедури гемодіалізу та зміною фізичного стану людей, спеціалісти не виявили.

«Члени комісії надали хворим експертні рекомендації, а лікарям КМКЛ №5 доручили контролювати їхнє виконання. Також, у разі необхідності, пацієнтам запропоновано можливість стаціонарного лікування в Київському міському науково-практичному центрі нефрології та гемодіалізу», – наголосила Донченко.