Дитячі садочки заощаджуватимуть на опаленні

17:52, 19 квітня 2016
Київ
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Прес-реліз

В рамках державної програми щодо підтримки проектів з енергозбереження, буде проведено роботи  з термомодернізації в дитячих садках Києво-Святошинського району,  буде забезпечено температурний режим згідно з санітарними нормами.

Фото УНИАН

"Впровадження даних заходів обумовлене зростанням вартості опалення та необхідністю модернізації та утеплення дитячих садочків", - про реалізацію проекту зазначив депутат Київської обласної Ради, В’ячеслав Соболєв.

Депутат особисто зустрівся та поспілкувався з колективом дитячого садочку ДНЗ «Казка» у місті Боярка, щоб дізнатися про нагальні проблеми закладу та допомогти у їх вирішенні.

Реалізація проекту здійснюватиметься в  рамках державної Програми щодо підтримки проектів з енергозбереження.

Таким чином вже цього року дошкільні навчальні заклади зможуть зігріти своїх маленьких відвідувачів та заощадити на опаленні.

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