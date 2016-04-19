Дитячі садочки заощаджуватимуть на опаленні
17:52, 19 квітня 2016Київ
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В рамках державної програми щодо підтримки проектів з енергозбереження, буде проведено роботи з термомодернізації в дитячих садках Києво-Святошинського району, буде забезпечено температурний режим згідно з санітарними нормами.
Реалізація проекту здійснюватиметься в рамках державної Програми щодо підтримки проектів з енергозбереження / Фото УНІАН
"Впровадження даних заходів обумовлене зростанням вартості опалення та необхідністю модернізації та утеплення дитячих садочків", - про реалізацію проекту зазначив депутат Київської обласної Ради, В’ячеслав Соболєв.
Депутат особисто зустрівся та поспілкувався з колективом дитячого садочку ДНЗ «Казка» у місті Боярка, щоб дізнатися про нагальні проблеми закладу та допомогти у їх вирішенні.
Реалізація проекту здійснюватиметься в рамках державної Програми щодо підтримки проектів з енергозбереження.
Таким чином вже цього року дошкільні навчальні заклади зможуть зігріти своїх маленьких відвідувачів та заощадити на опаленні.
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