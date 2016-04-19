Дитячі садочки заощаджуватимуть на опаленні

"Впровадження даних заходів обумовлене зростанням вартості опалення та необхідністю модернізації та утеплення дитячих садочків", - про реалізацію проекту зазначив депутат Київської обласної Ради, В’ячеслав Соболєв.

Депутат особисто зустрівся та поспілкувався з колективом дитячого садочку ДНЗ «Казка» у місті Боярка, щоб дізнатися про нагальні проблеми закладу та допомогти у їх вирішенні.

Реалізація проекту здійснюватиметься в рамках державної Програми щодо підтримки проектів з енергозбереження.

Таким чином вже цього року дошкільні навчальні заклади зможуть зігріти своїх маленьких відвідувачів та заощадити на опаленні.