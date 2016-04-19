З 1 червня у рамках проекту "Картка киянина" стартує програма "Батьківська плата"

Про це під час прес-конференції повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. У «пілоті» братимуть участь два управління освіти – Оболонського та Шевченківського районів, а вже з 1 серпня його планують запустити в усіх школах міста.

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«З карткою ви зможете не лише сплатити за харчування дитини, але й прослідкувати історію нарахувань. У майбутньому за допомогою картки ми хочемо отримувати повний звіт: коли дитина зайшла до школи, коли і що вона купували, коли, наприклад, скористалася метрополітеном. Це має бути повноцінний облік, адже це буде реальна допомога батькам, які піклуються передусім про безпеку своїх дітей», – каже перший заступник голови КМДА.

Ще одним нововведенням буде співпраця з ДАІ, розповідає заступник директора КП ГІОЦ Андрій Щербина. Передбачається, що власники картки зможуть не лише перевіряти онлайн наявність штрафів і сплатити їх, але й переконатися, що вони дійсно погашені.

«Цей проект зараз у стадії розробки, ми мали кілька продуктивних зустрічей із представниками дорожньої інспекції, і я сподіваюсь, що він буде представлений найближчим часом», – каже заступник керівника ГІОЦ.

Він також нагадує, що з карткою киянина можна сплатити за комунальні послуги без комісії. Так само без комісії оплата здійснюється у Центрах комунального сервісу: там для оплати потрібна лише картка киянина. І всі передбачені нею пільги та дисконти зберігаються за будь-яких умов.

Що ж стосується переоформлення, то щодня у відділеннях подають заявки біля 5 тисяч громадян.

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«Ми працюємо над тим, щоб скоротити термін перевипуску карт. Громадяни, що мали пільги, скажімо на проїзд у метро і подали на перевипуск, можуть скористатися посвідченнями, як це було раніше», – коментує Геннадій Пліс.