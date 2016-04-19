Кличко: 1 вересня у Святошинському районі відкриється школа, на яку мешканці району чекали 10 років

«Ми зараз знаходимось у 140-й школі. Її реконструкція почалася ще у 2006 році, однак через брак коштів будівництво призупинили. Таким чином, мешканці мікрорайону чекають на сучасну школу вже 10 років. Ми змогли віднайти кошти на завершення реконструкції, і перша черга, яку ми завершили у серпні 2015 року, дала змогу забезпечити місця для навчання 304 учнів», – розповів Віталій Кличко.

Він підкреслив, що до початку нового навчального року буде завершено повну реконструкцію школи № 140, що дасть змогу збільшити загальну кількість учнів більш ніж удвічі – до 704 школярів.

«Це буде оновлена сучасна школа із басейном, спортивним залом та сучасними комп’ютерними класами. В минулому році ми відкрили 2 школи. Цього року плануємо ввести в експлуатацію ще 2. І будемо збільшувати кількість відкритих закладів освіти щороку. Це ключове завдання, яке поставили перед нами кияни, адже діти мають отримувати якісну сучасну освіту», – наголосив Віталій Кличко під час інспекції.

У середній школі № 140 Святошинського району була проведена реконструкція навчальних класів, кухні, їдальні, читальної зали, актової зали, облаштовано майданчики для настільного тенісу, вивчення правил дорожнього руху, баскетболу, відпочинку. До початку наступного навчального року буде завершена друга черга реконструкції школи і навчальний заклад буде повністю оновлений. Орієнтовна вартість комплексу другої черги – 60 млн. грн.