Директора будівництва на Здолбунівській у столиці затримали за хуліганство

Як передає кореспондент УНІАН, також поліція затримує людей у цивільному без розпізнавальних знаків та противників забудови.

До озера Качине під'їхала вантажівка із землею. Представники охоронної фірми “Майдан”, що охороняє будівельний майданчик, взяли її в оточення, аби завезти на територію озера, яке намагається засипати забудовник. Активісти не дають їм цього зробити.

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Розпочалася чергова сутичка правоохоронців з противниками забудови. Поліція вивозить затриманих.

На місці конфлікту застосовано сльозогінний газ - декілька людей вийшли з натовпу з почервонілими очима.

Противники забудови показали журналістам мішки з новим будівельним спецодягом та взуттям, у який щойно намагалися перевдягтися молоді люди, що знаходилися на конфліктній території. "Тітушки" відвертаються від фото- та відеокамер і не хочуть пояснити, хто вони такі, що тут роблять і чому вони вдягали будівельний спецодяг.