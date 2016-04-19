На місце скандального будівництва на Здолбунівській у Києві навезли тітушок, сталася бійка (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, будівельний майданчик на озері Качине охороняють молодики в помаранчевих шоломах та чорних шапках, так звані «тітушки».

Забудовник намагається провезти на територію будівельну техніку.

Кілька хвилин тому забудовники намагалися провезти на вантажівці бульдозер, проте протестувальники не дали їм це зробити.

Читайте такожНа Позняках під забудову засипають озеро, якого за документами не існує (фото)

Противники забудови перекрили рух вантажівці з будівельною «бетонкою». Перед нею відбувається штовханина між представниками охоронної фірми та активістами

Поліція розбороняє конфліктуючі сторони.

Як стверджують активісти, забудовник не отримав дозволи на будівництво на місці озера, а нібито йому виділено землю в іншому місці, на вул. Тепловозній, де дійсно є технічна водойма.

Забудовникам не вдалося встановити будівельний вагончик, і вантажівка поїхала з місця події.

На даний час будівельну частину паркану вже повалено з боку перехрестя вулиці Григоренка та Здолбунівської.

На місці конфлікту також чергують медики, під’їхала “швидка”.

Поруч також чергують кілька десятків працівників поліції, які не втручаються в те, що відбувається.

Як повідомляв УНІАН, у поліції раніше запевнили, що не допустять розгортання конфлікту навколо будівництва на вулиці Здолбунівській.

Сьогодні вранці там невідомі люди в чорному одязі та масках здійснили напад на активістів, які протестують проти забудови озера Качине. Нападники прибули на місце в камуфльованих автомобілях. Вони розгромили намети активістів і низки політичних партій, які підтримують протест.

На розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська компанія «Житлоінвестбуд-УКБ» планує побудувати багатоповерхівку. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року.

Забудовник почав засипати піском водойму. За словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник твердять з посиланням на Інститут генплану Києва про відсутність водойми на цій ділянці.