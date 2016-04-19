Рух на Південному мосту в Києві обмежать через ремонт дороги
10:31, 19 квітня 2016Київ
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У Києві в ніч на 20 квітня обмежать рух Південним мостом у зв’язку з ремонтом асфальту.
Рух автотранспорту буде обмежено /Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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«З 22:00 19 квітня до 6:00 20 квітня КП «Київавтошляхміст» комунальної корпорації «Київавтодор» виконуватиме роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини на з’їзді зі Столичного шосе на Південний мостовий перехід в напрямку просп. М. Бажана», - йдеться в повідомленні.
Рух автотранспорту буде обмежено в місці виконання ремонтних робіт.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв за можливості обирати інші маршрути руху.
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