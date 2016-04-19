"Київпастранс" має намір закупити 10 польських трамваїв

00:21, 19 квітня 2016
Київ
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Комунальне підприємство "Київпастранс" обрало польського виробника рейкового транспорту - компанію Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA переможцем у тендері на поставку 10 нових трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги.

фото: УНІАН

Про це йдеться у повідомленні підприємства, опублікованому на порталі «Державні закупівлі».

Зокрема, підприємство акцептувало 11 квітня відповідну пропозицію PESA вартістю 11,5 млн євро (без ПДВ, 336,56 млн грн на дату розкриття пропозицій).

Згідно з повідомленням, термін поставки трамвайних вагонів - 2016 рік.

У тендері також брала участь компанія "Штадлер Мінськ", яка запропонувала вагони за 13,84 млн євро (405,043 млн грн).

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фото: УНІАН

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на придбання протягом першого півріччя 2016 року 10 нових трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги, очікувана вартість закупівлі яких становила 287 млн грн. Розкриття тендерних пропозицій було намічено на 12 лютого поточного року, однак через оскарження в Антимонопольному комітеті та внесення "Київпастрансом" змін у документацію конкурсних торгів, розкриття пропозицій було перенесено на 1 березня, а термін поставки вагонів збільшено до кінця поточного року.

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Згідно технічним характеристикам, визначеним у тендерній документації, трамваї мають бути придатними для експлуатації на колії шириною 1524 мм, мати габаритну довжину 26-28 м, не менш як 60 сидячих місць, систему кондиціонування повітря, низький рівень підлоги – 100%.

фото: УНІАН

Деякі ЗМІ зазначали, що умови тендеру спочатку фактично прописувалися під трамваї виробництва PESA, у якої вони є в наявності.

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