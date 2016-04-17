Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону

Віталій Кличко пробіг благодійний забіг 2 км «#Нетерплячки». Зібрані кошти будуть направлені на придбання автономного реаніматора для недоношених дітей у перинатальний центр Київського міського пологового будинку № 7.

Кличко перед забігом висловив вдячність всім його учасникам.

«Я вдячний, що сьогодні ви приєдналися до забігу і готові допомогти тим, хто потребує цієї допомоги. Дуже добре, що сьогодні ми можемо не просто займатися спортом, пропагувати здоровий спосіб життя, а й спрямовувати це на благодійність», – наголосив мер. Він додав, що вже не вперше бере участь в подібних забігах. Столичний голова також зазначив, що тим самим хоче показати приклад всім киянам, що необхідно дбати про своє здоров'я.

«Про здоров'я необхідно дбати не тоді, коли ми його втрачаємо. Необхідно займатися спортом і радіти життю», – сказав Кличко.

Після фінішу столичний голова зауважив, що отримав велике задоволення від забігу. «Зверніть увагу на обличчя людей. Всі задоволені, всі посміхаються і всі щасливі, бо спорт пробуджує гормони щастя», - наголосив Кличко.