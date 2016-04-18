У Київській області активно розвивається спортивна молодь

Районна федерація з футболу є кращою в Київській області. Завдяки ефективній та наполегливій роботі, 72 команди в чотирьох лігах дорослого, ветеранського та дитячого футболу протягом року виборюють право бути кращою командою району. Проводяться кубкові змагання, товариські матчі та багато інших заходів, які сприяють організації дозвілля молоді, зміцнюють її фізичне здоров’я та моральний дух. Три команди беруть участь у Чемпіонаті Київської області. Слід відзначити підтримку небайдужих людей, наприклад, В'ячеслав Соболєв привіз подарунки, придбані за власний кошт: спортивну форму командам-переможницям і професійний футбольний м'яч.

Активно розвивається волейбольний рух. Два рази на рік проводяться відкриті Чемпіонати з волейболу, в яких беруть участь близько 300 спортсменів. Також проводяться змагання серед юнаків та дівчат віком до 17 років.

«Був радий допомогти проведенню Києво-Святошинського районного чемпіонату з волейболу серед дівчат-школярів 2016 року, нам є чим пишатись!», повідомив Соболєв В’ячеслав, який організував проведення чемпіонату.

Значна увага також приділяється розвитку таких масових видів спорту, як футбол, волейбол, настільний теніс, баскетбол, шахи, спортивний туризм. Важливо популяризувати серед молоді ,через засоби масової інформації, заняття фізичною культурою та спортом.