У Києві на вихідних змінять деякі маршрути громадського транспорту

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Так, 16 квітня протягом дня буде внесено зміни у роботу автобусів маршрутів №№ 62, 114, 115 та організовано рух зі змінами, а саме:

автобуси маршруту № 62 курсуватимуть від Ботанічного саду до Володимирського узвозу за сталим маршрутом, далі вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Спаська – вул. Волоська – вул. Сковороди – Контрактова площа;

автобуси маршруту № 114 курсуватимуть від вул. Милославської до Контрактової площі за сталим маршрутом, далі – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька, далі за маршрутом;

автобуси маршруту № 115 курсуватимуть від залізничного вокзалу «Дарниця» до Контрактової площі за сталим маршрутом, далі – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька, далі за маршрутом.

Читайте такожУ Києві через проведення міжнародного напівмарафону перекриють ряд вулиць і мостів (список)

17 квітня протягом дня буде внесено зміни в роботу автобусів маршрутів №№ 21, 62, 101к, 114, 115 та тролейбусів маршрутів № 30, 31, 47 та організовано рух зі змінами.

Так, з 08.00 до 16.00 внесено зміни та організовано рух автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до Європейської площі; автобусів маршруту № 114 на двох ділянках: від Милославської до просп. Генерала Ватутіна; від Центрального залізничного вокзалу до стадіону «Динамо» ім. Лобановського; автобусів маршруту № 115 - від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. метро «Либідська».

З 09.30 до 12.00 внесено зміни та організовано рух автобусів маршрутів №№ 21, 101к від Милославської до просп. Генерала Ватутіна; тролейбусів маршрутів №№ 30, 31 від вул. Милославської до ст. метро «Дарниця»; тролейбусів маршруту № 47 від ст. м. «Мінська» до Московського проспекту.